Tunisie: Coupe de Tunisie - L'Espérance de Tunis et l'ES Zarzis en finale

TUNIS — L'Espérance de Tunis et l'ES Zarzis se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de Tunisie de football saison 2025-2026, après leurs victoires respectives, dimanche, sur la JS Omrane (1-0) et le CS Sfaxien (1-0).

Au Zouiten, le but espérantiste a été inscrit par l'attaquant français Florian Danho à la 30e minute.

Tenants du titre, les Sangs et Or tenteront de sauver leur saison après avoir perdu le championnat au profit du Club Africain, et leur élimination en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Le club de Bab Souika visera ainsi sous la conduite du Français Christian Bracconi un 17e trophée de Coupe de Tunisie, dont elle détient le record, après ceux de 1939, 1957, 1964, 1979, 1980, 1986, 1989, 1991, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2011, 2016 et 2025.

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Dans l'autre demi-finale disputée à Sfax, l'ES Zarzis a confirmé son regain de forme depuis l'arrivée de l'entraîneur Moncef Mcharek, face à un CS Sfaxien pourtant déterminé à l'emporter sur son terrain.

Les Sfaxiens ont mis la pression tout au long de la rencontre et menacé les filets de Seifeddine Charfi jusqu'aux dernières secondes du match, en vain.

Le seul but de cette demi-finale a été marqué par Khalil Kassab à la 39e minute.

Les Zarzissiens disputeront la 2e finale de leur histoire, qui sera d'ailleurs une réédition de celle de 2005, où ils avaient remporté leur unique Coupe de Tunisie aux dépens de l'Espérance de Tunis (2-0).

La finale est prévue le 31 mai au stade Hammadi Agrebi de Radès.