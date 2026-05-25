Algérie: Pose de la première pierre de 7 unités industrielles dans les zones d'El Bordjia 1 et 2

MOSTAGANEM — La pose de la première pierre de sept (7) nouvelles unités industrielles a été effectuée samedi dans les zones industrielles d'El Bordjia 1 et El Bordjia 2, à l'ouest de la wilaya de Mostaganem, sous la supervision du wali Ahmed Boudouh et du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la dynamique économique locale et à promouvoir l'investissement productif dans la région.

Dans une déclaration à la presse, M. Rekkache a indiqué que cette zone industrielle a " retrouvé sa vitalité" grâce à l'attraction de projets structurants, appelés à générer une dynamique économique locale et à contribuer au renforcement de l'économie nationale.

Il a souligné, à ce titre, que le projet intégré du groupe " Faderco", composé de trois unités industrielles, a contribué à améliorer l'attractivité de la zone et à susciter l'intérêt de plusieurs investisseurs.

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Le responsable a précisé que 29 lots fonciers ont été attribués au niveau des deux zones industrielles, sur une superficie globale d'environ 180 hectares, pour des projets dont les investissements déclarés avoisinent 200 milliards de dinars algériens, avec une capacité de création d'emplois, estimée à plus de 6.200 emplois directs.

Il a ajouté que 17 contrats de concession ont été établis à ce jour par l'AAPI, permettant le lancement effectif de plusieurs projets en phase de réalisation, tandis que d'autres sont à un stade avancé d'exécution. De nouvelles demandes d'investissement continuent, par ailleurs, d'être enregistrées.

Le projet "Faderco" comprend des unités spécialisées dans la transformation du papier et la fabrication de ses dérivés, ainsi que le projet " Warq" dédié à la production de pâte à papier et de carton, et un projet " Mapi Tak" relatif à la transformation primaire des matières plastiques.

L'investissement global est estimé à 30 milliards de dinars, avec une capacité de création de 1.200 emplois directs et 3.600 emplois indirects.

Le projet " Talas" , composé de deux unités de production de carton et de papier "kraft", devrait générer entre 500 et 600 emplois directs, ainsi qu'environ 4.000 emplois indirects, en s'appuyant sur les mécanismes de l'économie circulaire.

Au cours de cette visite,le directeur général de l'AAPI et le wali de Mostaganem ont également procédé à la pose de la première pierre de deux autres unités industrielles, l'une dédiée à la production et au stockage de semences de pomme de terre, et l'autre à la production d'huile alimentaire. Leur mise en service est prévue dans un délai de 18 mois.

La délégation a, par ailleurs, inspecté une unité de mécanique industrielle déjà opérationnelle, ainsi qu'une unité de fabrication de céramique en cours de réalisation, financée à hauteur de 700 millions de dinars.

La visite a également permis de s'enquérir de l'état d'avancement des infrastructures d'accompagnement, notamment les stations de pompage des eaux industrielles et pluviales ainsi que le transformateur électrique haute tension.

Les autorités locales ont relevé que les travaux d'aménagement des deux zones industrielles ont été entièrement achevés.