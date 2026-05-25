Algérie: Lancement du projet de Musée national de la biodiversité

ALGER — Le projet de Musée national de la biodiversité a été lancé, samedi à Alger, en vue de promouvoir et de valoriser le patrimoine naturel du pays.

La cérémonie de lancement du projet de Musée national de la biodiversité, qui sera réalisé à Staoueli (Alger), a été présidée par la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, en présence de ministres et de représentants du secteur de l'environnement de nombre de pays, et ce, en marge du Colloque international sur la biodiversité.

Selon les explications fournies par la ministre à cette occasion, ce musée constituera un espace dédié à la valorisation du riche patrimoine naturel national et de la biodiversité de l'Algérie. Ce sera un établissement de référence en matière de sensibilisation environnementale à l'importance de la préservation des ressources naturelles, a-t-elle dit.

Mme Krikou avait présidé, dans la matinée, l'ouverture du Colloque international sur la biodiversité, organisé par son ministère, sous l'égide du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, célébrée le 22 mai de chaque année.

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La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la Cour Constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui, de membres du Gouvernement, ainsi que de ministres et représentants du secteur de l'environnement de pays comme la Mauritanie, le Tchad, le Portugal et l'Italie.

Des représentants de la communauté nationale établie à l'étranger, d'instances et organismes nationaux et d'organisations onusiennes y ont également pris part.

Cette rencontre a été une opportunité pour mettre en valeur les richesses naturelles et écologiques dont regorge l'Algérie.

Elle a également été marquée par l'organisation de sessions de débat réunissant experts, chercheurs et décideurs autour des moyens de renforcer la gouvernance environnementale, de valoriser les ressources naturelles et de préserver les écosystèmes.

Au cours de ces sessions, les efforts déployés par l'Algérie en matière de protection de la biodiversité ont été passés en revue, avec la mise en avant des principales réalisations et des projets lancés dans ce domaine.

Un exposé consacré à la Stratégie nationale de la biodiversité à l'horizon 2030 a également été présenté à cette occasion.