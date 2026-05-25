Algérie: Célébration de la Journée nationale des SMA

ALGER — Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont organisé, samedi soir au Centre culturel de Djamaâ El-Djazaïr, une cérémonie à l'occasion de leur journée nationale, coïncidant avec le 85e anniversaire de la mort en martyr du fondateur des SMA, Mohamed Bouras.

Placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, d'un représentant du ministère de la Défense nationale, du secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS),

M. David Berg, de responsables d'institutions et d'organismes nationaux et de responsables scouts de pays frères et amis.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Commandant général des SMA, M. Abderrahmane Hamzaoui, a salué "l'attention particulière accordée par le président de la République à l'école scoute, dont l'action se poursuit depuis près d'un siècle au service de la patrie, de la jeunesse et de l'enfance", mettant en avant son rôle dans "le renforcement de la cohésion nationale et la mise en oeuvre des programmes de secours et des actions de terrain".

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Il a également souligné que la célébration de la Journée nationale des SMA intervient dans un contexte marqué par "une dynamique de réformes et de développement en Algérie grâce aux démarches engagées par le président de la République, notamment en matière d'autonomisation des jeunes, de préservation du caractère social de l'Etat et de renforcement de la présence de l'Algérie aux niveaux régional et international, dans la défense des causes justes dans le monde, en particulier les causes palestinienne et sahraouie".

De son côté, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a mis en exergue le rôle central des SMA dans la société, les qualifiant d'"école du patriotisme, sanctuaire de l'éducation et pépinière de formation des hommes".

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, et le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, ont, quant à eux, mis l'accent sur l'importance des SMA, en tant que phare pour les générations successives et rempart pour la défense des constantes de l'identité nationale dans toutes ses dimensions.

Pour sa part, le secrétaire général de l'OMMS a salué le parcours militant héroïque du chahid Mohamed Bouras, le considérant comme "une école de don de soi et de lutte", soulignant qu'il jouit "d'un grand respect et d'une grande estime au sein de l'OMMS".

Il a également salué la décision du président de la République d'instituer une Journée nationale des SMA, reflétant ainsi la place importante qu'occupe l'action scoute dans la société algérienne.

A cette occasion, un film documentaire retraçant les principales étapes historiques des SMA et leur participation active à la concrétisation de plusieurs projets nationaux a été projeté.

La cérémonie s'est achevée par la distinction du président de la République, auquel a été décernée la Médaille Mohamed-Bouras des Scouts musulmans algériens, en reconnaissance de son rôle important et constant dans le soutien aux SMA et à la jeunesse.

Ont également été distingués le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, des membres du Gouvernement ainsi que des responsables scouts algériens et d'autres issus de pays frères et amis.

Par la même occasion, une convention de coopération et de partenariat a été signée entre les SMA et le Mouloudia Club d'Alger (MCA).