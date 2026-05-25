Algérie: Création d'un centre d'excellence algéro-italien à vocation africaine (JO)

ALGER — Un décret présidentiel a été publié au Journal Officiel n 37, portant création d'un centre d'excellence algéro-italien, à vocation africaine, dédié à la formation, la recherche et l'innovation dans le domaine agricole, baptisé "Enrico Mattei".

Selon ce décret, n 26-193, signé le 12 mai en cours par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le siège de ce nouveau centre, placé sous la tutelle du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, est fixé à Sidi Bel Abbès.

Cet établissement public à caractère scientifique et technologique est créé dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et l'Italie, signé à Rome le 23 juillet 2025.

Il pour principal objectif de renforcer les capacités nationales et africaines dans le domaine agricole à travers des partenariats de recherche axés sur la pratique et des programmes de formation spécialisée.

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Ses missions incluent aussi l'adoption de solutions technologiques innovantes pour améliorer la productivité, la rationalisation des ressources naturelles, la formation des jeunes africains et des formateurs, ainsi que le renforcement de la coopération régionale et internationale à travers des projets collaboratifs et d'intérêt commun traitant des questions cruciales liées à l'agriculture, à l'eau et aux changements climatiques.

Le centre "Enrico Mattei" est administré par un conseil d'administration composé de 16 membres des deux pays, à parité égale, dirigé par un directeur général et doté d'un conseil scientifique et pédagogique consultatif, issu des deux parties, dont des représentants d'universités et de centres italiens, tandis que les programmes de formation sont élaborés et mis en oeuvre en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Sur le plan financier, le texte stipule que les recettes du centre proviennent notamment des contributions de l'Algérie, de l'Italie, éventuellement d'autres pays, d'organismes internationaux, d'entreprises économiques, ainsi que des revenus de ses activités et brevets.