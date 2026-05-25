Algérie: Présentation de la generale de la pièce théâtrale 'El Ghaïth'

CONSTANTINE — Le Théâtre régional " Mohamed Tahar Fergani " de Constantine a abrité, samedi après-midi, la générale de la pièce théâtrale " El Ghaïth", une oeuvre scénique d'une profonde portée humaine qui explore les aspirations des individus à surmonter les épreuves difficiles et les crises.

Pendant une heure et cinq minutes, cette oeuvre produite par le Théâtre régional "Mahmoud Triki" de Guelma, sur un texte de l'auteur Djallel Khechab et mise en scène par l'artiste Karim Boudchiche, retrace l'histoire d'un village frappé par sept longues années de sécheresse, où les habitants tentent, avec ferveur et inquiétude, de trouver les voies susceptibles de les libérer de cette épreuve.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la représentation, le metteur en scène Karim Boudchiche a souligné que cette oeuvre " ambitionne de susciter une interaction vivante entre le public et les idées portées par la pièce ", exprimant sa joie de présenter ce spectacle devant le public constantinois.

Il a également indiqué que " El Ghaïth " constitue sa seconde expérience de mise en scène avec le Théâtre régional de Guelma, après la pièce " Caledonia ".

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Selon le même intervenant, cette production est le fruit " d'un travail approfondi mené dans le cadre d'un atelier de formation encadré avec un groupe de jeunes comédiens professionnels affiliés au Théâtre de Guelma ".

Cet atelier, qui s'est étalé sur plus d'un mois, avait pour vocation de perfectionner le jeu scénique et d'approfondir la recherche artistique afin d'offrir une oeuvre à la hauteur des attentes du public constantinois.

La scénographie du spectacle porte la signature de l'artiste Boukhari Habbal, tandis que Toufik Kara a assuré la chorégraphie et l'expression corporelle.

La composition musicale a, quant à elle, été confiée à Abdelkrim Khemri, contribuant ainsi à l'élaboration d'un univers visuel et sonore d'une remarquable cohérence, au service des dimensions intellectuelles et humaines du texte.