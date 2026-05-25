Algérie: Les résultats et classements

ALGER — Résultats et classements à l'issue des matchs de la deuxième et avant dernière journée de la phase de groupes des Play-offs de la Nationale 1 dames de basket-ball, disputés samedi et devant se poursuivre dimanche dans les salles de Hydra et du Caroubier à Alger.

Groupe A (à Hydra) :

2e journée (Samedi 23 mai) :

JF Kouba - USA Batna 69-61

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GS Cosider - MT Sétif 48-58

Classement : Pts J

1. GS Cosider 3 2

--. USA Batna 3 2

--. MT Sétif 3 2

--. JF Kouba 3 2

Reste à jouer / 3e journée (Dimanche 24 mai) :

MT Sétif - JF Kouba (15h00)

USA Batna - GS Cosider (17h00)

Déjà jouées / 1re journée (Vendredi 22 mai):

MT Sétif - USA Batna 62-66

GS Cosider - JF Kouba 68-36

Groupe B (au Caroubier) :

2e journée (Samedi 23 mai) :

NB Staouéli - MC Alger 56-57

Hussein-Dey Marines - USM Alger 56-46

Classement : Pts J

1. Hussein-Dey Marines 4 2

2. USM Alger 3 2

3. MC Alger 3 2

4. NB Staouéli 2 2

Reste à jouer / 3e journée (Dimanche 24 mai) :

USM Alger - NB Staouéli (15h00)

MC Alger - Hussein-Dey Marines (17h00)

Déjà jouées / 1re journée

(Vendredi 22 mai) :

USM Alger - MC Alger 50-46

Hussein-Dey Marines - NB Staouéli 68-29.