Algérie: Les résultats et classements

ALGER — Résultats et classements à l'issue des matchs de la deuxième et avant dernière journée de la phase de groupes des Play-offs de la Nationale 1 dames de basket-ball, disputés samedi et devant se poursuivre dimanche dans les salles de Hydra et du Caroubier à Alger.
Groupe A (à Hydra) :
2e journée (Samedi 23 mai) :
JF Kouba - USA Batna 69-61
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GS Cosider - MT Sétif 48-58
Classement : Pts J
1. GS Cosider 3 2
--. USA Batna 3 2
--. MT Sétif 3 2
--. JF Kouba 3 2
Reste à jouer / 3e journée (Dimanche 24 mai) :
MT Sétif - JF Kouba (15h00)
USA Batna - GS Cosider (17h00)
Déjà jouées / 1re journée (Vendredi 22 mai):
MT Sétif - USA Batna 62-66
GS Cosider - JF Kouba 68-36
Groupe B (au Caroubier) :
2e journée (Samedi 23 mai) :
NB Staouéli - MC Alger 56-57
Hussein-Dey Marines - USM Alger 56-46
Classement : Pts J
1. Hussein-Dey Marines 4 2
2. USM Alger 3 2
3. MC Alger 3 2
4. NB Staouéli 2 2
Reste à jouer / 3e journée (Dimanche 24 mai) :
USM Alger - NB Staouéli (15h00)
MC Alger - Hussein-Dey Marines (17h00)
Déjà jouées / 1re journée
(Vendredi 22 mai) :
USM Alger - MC Alger 50-46
Hussein-Dey Marines - NB Staouéli 68-29.