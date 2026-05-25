Algérie: 15 nouvelles médailles, dont 2 en or pour le pays

ORAN — La sélection nationale de para powerlifting à décroché 15 nouvelles médailles (2 or, 6 argents et 7 bronzes), samedi à l'issue des épreuves de la 3e journée du Championnat d'Afrique Open de para-powerlifting, qui se déroule jusqu'à dimanche à la salle omnisports du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.

A l'issue de cette ultime journée des épreuves individuelles, l'Algérie termine à la 3e place du classement des médailles avec 72 médailles (16 or, 33 argent et 23 bronze).

La première place au classement des médailles est occupé par l'Egypte avec 84 médailles (43 or, 28 argent et 9 bronze) devant le Nigéria avec un total de 49 médailles (32 or,12 argent et 5 bronze).

Au-delà des performances individuelles, la sélection nationale nourrit également des ambitions à l'épreuve par équipes, prévue demain en clôture de la compétition.

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La sélection nationale sera composée dans l'épreuve par équipes de Hocine Betir, Beyour Hadj Ahmed et Alouiche Mohamed Said chez les messieurs et de Sabrina Moussaoui, Secraoui Faiza et Saidi Naima chez les dames.

"L'Egypte et le Nigeria sont intouchables et sont venus avec leurs champions du monde.On savait que les deux premières places étaient inaccessibles, donc avec le nombre d'athlètes engagés (27), on se devait de cibler le podium, malgré le manque d'expérience de quelques jeunes athlètes qui participent pour la première fois", a déclaré l'entraîneur adjoint Habib Belhaou.

"Notre groupe avance avec confiance, porté par des athlètes expérimentés tel que le champion Hocine Betir et Beyour Hadj Ahmed, a-t-il ajouté.

Ce rendez-vous d'Oran permet aux athlètes d'engranger des points supplémentaires dans leur classement, avec l'objectif de se qualifier pour le Championnat du monde, prévu en décembre prochain au Bahreïn.

La sélection algérienne est composée de 27 athlètes (17 hommes et 10 femmes), formant un mélange d'éléments expérimentés et de jeunes powerlifters prometteurs.

Cette manifestation sportive, dédiée aux athlètes aux besoins spécifiques, est organisée sur quatre jours par la World para-powerlifting (WPPO) en collaboration avec la Fédération algérienne Handisport (FAH) et sous l'égide du ministère des Sports.

Elle enregistre la participation de 151 athlètes (92 hommes et 59 dames) issus de 15 pays africains, ainsi que de représentants asiatiques (Iran, Irak, Bahreïn et Kazakhstan) et européens (Grèce).