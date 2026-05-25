Afrique: Petro de Luanda vise une victoire face au Dar City pour atteindre les demi-finales

Luanda — Le Petro de Luanda affronte ce lundi, à 19 heures, le Dar City à la BK Arena de Kigali, au Rwanda, dans le cadre du deuxième match des quarts de finale de la Basketball Africa League (BAL).

Les Angolais sont contraints de s'imposer avec un écart supérieur à six points afin de décrocher leur qualification pour les demi-finales de la compétition, dont ils sont les vice-champions en titre.

Samedi, lors de la première confrontation entre les deux formations, le Petro de Luanda s'était incliné sur le score de 82 à 88, malgré une avance de 46 à 42 à la mi-temps.