Afrique: Football - Bobó fait ses adieux au Primeiro d'Agosto

Luanda — L'expérimenté défenseur central Bobó Ungenda a disputé, ce dimanche, le dernier match de sa carrière sous les couleurs de Primeiro d'Agosto, à l'occasion de la clôture du Girabola 2025/26, mettant ainsi un terme à un parcours marqué par l'engagement, le leadership et une relation historique avec le club militaire.

Les adieux du capitaine se sont déroulés au stade França Ndalu, à Luanda, dans une atmosphère empreinte d'émotion, en présence de ses coéquipiers, du staff technique et des supporters, venus saluer la contribution du joueur au football angolais et plus particulièrement au Primeiro d'Agosto.

Lors de cette rencontre, conclue sur un nul (1-1) face au Redonda FC, Bobó, âgé de 36 ans, a été remplacé à la 85e minute par Fofó, avant de recevoir un hommage du club et une longue ovation du public en reconnaissance de son dévouement sur et en dehors des terrains.

Originaire de la République démocratique du Congo, le défenseur s'est illustré tout au long de sa carrière par sa régularité, son sens du leadership et son expérience, devenant l'une des principales références du vestiaire rubro-negro durant la dernière décennie, depuis son arrivée en provenance du Kabuscorp Sport Clube de Palanca en 2016.

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Sous les couleurs du Primeiro d'Agosto, Bobó Ungenda a disputé 361 rencontres et remporté trois titres du Girabola, deux Coupes d'Angola ainsi qu'une Supercoupe nationale.

Le joueur avait également évolué durant deux saisons au Kabuscorp de Palanca.

Le Primeiro d'Agosto a terminé le championnat à la troisième place avec 57 points, tandis que le Redonda FC, 15e avec 21 unités, a été relégué en deuxième division.

Le Petro de Luanda a remporté le Girabola avec 72 points, devant le Wiliete Sport Clube de Benguela, deuxième avec 62 points.

Le Luanda City FC et le Guelson FC ont également été relégués, ce dernier terminant à la dernière place avec 21 points.