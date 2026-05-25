Angola: Vol d'un panneau solaire à la station sismique de Ganda

Benguela — Un panneau solaire alimentant la station sismique de Ganda, dans la province de Benguela, relevant de l'Institut National de Météorologie et Géophysique, a été volé dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la Police nationale.

Installée dans l'enceinte de l'Institut moyen polytechnique de Ganda, cette infrastructure scientifique et géophysique est équipée pour détecter et enregistrer les mouvements ainsi que les vibrations de la croûte terrestre. Ces secousses peuvent être provoquées par des séismes naturels, des activités volcaniques ou encore des explosions industrielles et minières.

S'exprimant dimanche auprès de l'ANGOP, le commandant municipal de la Police nationale d'Angola à Ganda, le surintendant Angelino Bulica, a confirmé le vol de l'équipement solaire.

Selon l'officier, les premières investigations orientent les soupçons vers les deux agents de sécurité en service au moment des faits, ceux-ci ayant quitté les lieux sans signaler l'incident à la direction de l'établissement scolaire.

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« C'est l'équipe de sécurité ayant pris son service ce matin qui a constaté la disparition du panneau et informé le directeur de l'école », a-t-il précisé.

Angelino Bulica a indiqué que la Police nationale s'était déjà rendue au domicile de l'un des suspects, sans parvenir à le localiser, l'intéressé étant actuellement introuvable.

Les investigations se poursuivent afin de retrouver les agents concernés et de faire toute la lumière sur cette affaire.