Angola: Le pèlerinage 2026 au Sanctuaire Notre-Dame Auxiliatrice de Kipata qualifié de « jalon historique »

Ndalatando — Le gouverneur de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a qualifié, à Ndalatando, le pèlerinage 2026 au Sanctuaire Notre-Dame Auxiliatrice de Kipata de « jalon historique de réflexion internationale et de renouveau spirituel ».

S'adressant aux pèlerins à l'issue de la messe de clôture de la célébration religieuse, le gouverneur a souligné le caractère inédit de l'événement, qui a accueilli pour la première fois des fidèles venus de Namibie, d'Italie, d'Argentine et du Brésil, en plus des participants issus des 21 provinces angolaises.

Selon João Diogo Gaspar, cette rencontre, qui a rassemblé près de 40.000 pèlerins, dépasse le simple cadre religieux pour devenir une véritable communion universelle.

À ses yeux, la présence de fidèles de plusieurs pays confère à l'événement une dimension internationale de foi, de solidarité spirituelle, d'amitié entre les peuples et de renforcement des valeurs de paix et de coexistence.

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Le gouverneur a également souligné que le monde traverse actuellement de graves crises économiques, des conflits armés, une montée de l'individualisme, de l'intolérance ainsi que de profondes inégalités sociales.

Pour justifier la nécessité de cette dynamique, il a mis en avant trois piliers essentiels au développement du pays, à commencer par l'unité nationale, estimant qu'aucune société ne peut se développer durablement sans cohésion et sans esprit d'union.

Il a également insisté sur la responsabilité citoyenne, affirmant qu'aucune économie ne saurait prospérer sans le travail, tout en plaidant pour le renforcement de l'État à travers la consolidation de la paix et de l'unité nationale.

L'événement contribue ainsi à renforcer le rôle de Cuanza-Norte sur la carte du tourisme religieux et dans la promotion des messages de paix et de stabilité sociale.