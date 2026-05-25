Afrique: Le pays participe aux Assemblées annuelles de la BAD et du Fonds africain de développement

Luanda — L'Angola prendra part, du 25 au 29 mai à Brazzaville, au 61e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement ainsi qu'à la 52e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement.

Ces réunions constituent le principal forum de gouvernance de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. Elles réunissent gouverneurs, ministres, représentants des banques centrales et partenaires financiers des 81 États membres afin d'évaluer les progrès réalisés par le Groupe BAD et de renforcer les mécanismes de financement du développement du continent africain.

La délégation angolaise est conduite par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme. Elle comprend également les secrétaires d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, ainsi qu'à l'Aviation civile, aux Affaires maritimes et aux Ports, Adilson Gabriel Alves Catala, accompagnés de hauts cadres et spécialistes des ministères du Plan, des Finances, des Transports, ainsi que de l'Agriculture et des Forêts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée sous le thème « Mobiliser des financements à grande échelle pour le développement de l'Afrique dans un monde fragmenté », la rencontre sera centrée sur des questions liées au financement du développement, à l'intégration régionale, à la durabilité économique et à la résilience des économies africaines face aux défis mondiaux actuels, selon un communiqué du ministère angolais du Plan transmis ce dimanche à l'ANGOP.

Des sessions de haut niveau et des réunions bilatérales entre représentants des États membres et partenaires internationaux sont également prévues, dans le but de renforcer la coopération financière et institutionnelle dans les secteurs prioritaires du développement africain.