Angola: Le but de Filó assure le maintien du São Salvador do Kongo en championnat

24 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/BS

Mbanza Kongo — Grâce à un unique but inscrit par Filó à la 57e minute, le São Salvador do Kongo a assuré, ce dimanche, son maintien à Girabola 2025/26, en s'imposant face au Luanda City FC au stade Álvaro Buta.

Cette rencontre, comptant pour la 30e et dernière journée de la Liga Unitel Girabola 2025/26, a débuté avec trois minutes de retard, en raison d'ajustements liés au positionnement de certains membres des deux équipes.

Dans ce duel décisif pour le maintien, seule la victoire permettait au São Salvador de préserver sa place parmi l'élite, tandis qu'un simple match nul suffisait au Luanda City pour valider sa présence dans la prochaine édition du championnat.

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