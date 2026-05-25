Afrique: Le FC Bravos de Maquis complique la tâche d'Escolinha do São João au championnat national de handball

Huambo — L'Escolinha do São João s'est inclinée à domicile, ce dimanche, face au FC Bravos de Maquis sur le score de 27 à 40, un résultat qui compromet sérieusement les chances de qualification de la formation du Huambo pour les huitièmes de finale du Championnat national féminin senior de handball.

La rencontre, comptant pour la série A de la phase préliminaire de la 47e édition de la compétition, s'est disputée au pavillon polyvalent Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, dans la ville de Huambo.

Portée par le soutien de son public, l'équipe locale avait entamé le match avec détermination dans l'espoir d'obtenir un résultat positif, mais elle s'est heurtée à une formation du Maquis plus efficace et mieux organisée sur le plan tactique.

Le Bravos do Maquis a rapidement pris le contrôle des opérations dès les premières minutes, rejoignant les vestiaires avec une avance confortable de 17-8, avant d'accentuer davantage l'écart au cours de la seconde période.

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La supériorité technique et l'efficacité offensive des visiteuses se sont révélées décisives face à une équipe de l'Escolinha do São João qui a manqué plusieurs occasions franches de conclure.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur du club du Huambo, Osvaldo Manuel Congo, a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe, estimant que les adversaires avaient su exploiter les insuffisances défensives et offensives du groupe local.

À la faveur de cette défaite, l'Escolinha do São João voit ses ambitions de qualification pour les huitièmes de finale reportées, d'autant plus que l'équipe observera une journée de repos lors de la troisième journée, conformément au calendrier de la compétition.