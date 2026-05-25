Congo-Brazzaville: Eliminatoires CAN 2027 - Le calendrier des Diables rouges

Les Diables rouges du Congo, qui connaissent déjà les dates et la chronologie de leurs rencontres, devraient se montrer à la hauteur pour enfin briser le plafond de verre.

La sélection congolaise de football entamera sa campagne éliminatoire en déplacement face à « The Brave Warriors » de la Namibie, le 21 septembre, à Windhoek. Elle recevra les Lions Indomptables du Cameroun, le 6 octobre, dans le cadre de la deuxième journée.

Lors de la troisième journée, le Congo effectuera le déplacement de Moroni pour y affronter, le 9 novembre, les Comores avant de recevoir « Les Coelacanthes », la même sélection de ce pays, le 17 novembre, pour le dernier match de l'année 2026 comptant pour la quatrième journée.

Les Diables rouges débuteront 2027 en accueillant « The Brave Warriors » de la Namibie, le 22 mars, avant de boucler par un match décisif, le 30 mars, contre les Lions Indomptables du Cameroun dans le cadre de la sixième journée. Les deux premiers de ce groupe G seront qualifiés pour la phase finale.

La dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) jouée par le Congo remonte à 2015. Il y a une éternité.