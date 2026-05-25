Congo-Brazzaville: Au pays, la belle aux mille visages

Au bord du fleuve Congo, lorsque le soleil décline et que les eaux prennent des reflets d'or et de cuivre, Brazzaville semble suspendue entre mémoire et modernité. Ville chantée par les musiciens, célébrée par les poètes, racontée par les anciens comme une femme élégante et capricieuse, la capitale congolaise demeure cette cité aux multiples visages où les joies populaires côtoient les angoisses urbaines.

Brazzaville la verte. Brazzaville la belle. Brazzaville la centenaire. Une ville qui regarde le fleuve depuis plus d'un siècle, observant les eaux glisser comme le temps qui emporte les générations sans jamais effacer l'âme des quartiers. Ici, le fleuve n'est pas seulement un décor : il est une respiration, une mémoire vivante, un miroir immense où se reflètent les lumières de Kinshasa la voisine.

La capitale du Congo porte encore les traces de son passé d'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française. Sur ses avenues et dans ses rues survivent les noms des départements, des districts et des villages du pays. À Poto-Poto, les langues se croisent comme les générations ; à Bacongo, les sapeurs transforment les trottoirs en podiums ; à Moungali, les marchés, les ateliers et les maquis racontent la débrouille quotidienne d'une jeunesse qui refuse de sombrer.

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Mais Brazzaville, c'est surtout la nuit. Une nuit chaude, bruyante, musicale, traversée de rires et de nostalgie. Jadis, les enseignes mythiques illuminaient les soirées : les « Cinq sur cinq », les bars-dancings où les couples glissaient lentement au rythme de la rumba. On allait écouter les orchestres jusqu'à l'aube dans les boîtes de nuit, entre les mélodies de Pamélo Mounk'a, Cosmos Moutouari et Youlou Mabiala, les souvenirs de M'bilia Bel, les classiques de la rumba et les échos des chansons françaises venues de l'autre rive du monde.

Les vieux Brazzavillois parlent encore avec émotion des ambiances de Bana Poto-Poto, de l'espace Faignond, de Petit Chose à Talangaï, des espaces de danse où le folklore national rencontrait le blues et la musique moderne.

Dans les boîtes de nuit, la jeunesse danse comme pour défier le lendemain. À Talangaï ou dans les quartiers Nord, les jeunes improvisent leurs propres scènes de fête, entre révolte et insouciance. On danse pour oublier le chômage, les coupures d'électricité, les frustrations sociales. On danse parce qu'à Brazzaville, la musique est parfois le dernier refuge contre le silence.

Pourtant, derrière les lumières de la nuit, la ville porte aussi ses blessures. Les embouteillages interminables transforment certaines avenues en longues files d'attente où les klaxons remplacent les conversations. À partir de 16 heures, rejoindre les quartiers périphériques devient une épreuve. Les ruelles étroites, les routes dégradées et l'urbanisation anarchique rappellent que la ville grandit plus vite que ses infrastructures. Entre le centre-ville moderne et certains quartiers oubliés, la fracture urbaine saute aux yeux.

Et malgré tout, Brazzaville conserve son élégance. Ses grands hôtels accueillent diplomates, hommes d'affaires et voyageurs de passage. Dans les restaurants feutrés du centre-ville, les débats politiques continuent longtemps après la fermeture des bureaux. On y parle football, pétrole, musique, élections, amour et avenir du pays autour d'un verre de vin, d'un whisky ou d'un plat de poisson braisé.

La ville possède aussi ses monuments et ses lieux symboliques : la Case de Gaulle, la Cathédrale Sacré-Coeur, la Basilique Sainte-Anne, le majestueux Pont du 15-août-1960, ou encore le mythique Marché Total, et désormais les deux tours jumelles de Mpila, sans oublier le viaduc qui sert de pont entre l'ancienne et la nouvelle ville où bat le coeur populaire de la capitale.

À la veille des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, cette chronique veut rappeler aux visiteurs que Brazzaville n'est pas seulement une capitale administrative ou diplomatique. Elle est une ville de mémoire, de musique, d'ambiance et d'humanité. Une ville imparfaite mais profondément vivante, où les nuits chantent encore malgré les difficultés du quotidien.

Brazzaville demeure cette femme coquette assise au bord du fleuve, regardant passer le temps avec dignité, musique et mélancolie. Une ville qui danse encore, même lorsque la nuit devient lourde. Une ville où les rêves survivent dans les bars, les chansons, les avenues et les regards. Une ville qu'on critique souvent, mais qu'on finit toujours par aimer.

AUTHOR: Emmanuel Mbengue

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

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