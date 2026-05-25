Tunisie: Le ministre de la Défense préside la commémoration du 68e anniversaire de la bataille de Remada

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a présidé ce lundi la commémoration du 68e anniversaire de l'éternelle bataille de Remada, qui s'est déroulée à cette même période de l'année 1958.

Dans une déclaration accordée à la radio nationale, le ministre a affirmé que la célébration de cet anniversaire est une occasion importante pour se remémorer le sens profond de cette bataille, ainsi que les valeurs de militantisme, de lutte et de résilience.

Il a également souligné que la commémoration de cette bataille constitue une reconnaissance des immenses sacrifices consentis par les martyrs pour l'accession à l'indépendance et la libération de la patrie des griffes du colonialisme.

Enfin, il a indiqué que le souvenir de cette épopée insuffle aux Tunisiens une charge d'ambition, de détermination et de travail acharné, afin de préserver les acquis de l'État tunisien, de défendre l'intégrité de la patrie et de préserver la souveraineté de ses choix.