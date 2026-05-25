Tunisie: Epson réaffirme sa vision de croissance pour le pays lors du « Partner Conference 2026 »

Epson a organisé à Tunis son événement annuel « Partner Conference Tunisia 2026 », réunissant partenaires et distributeurs autour du thème « Precision in Action », qui incarne l'engagement du groupe en faveur de l'innovation technologique, de la précision et de la performance durable.

Cette rencontre stratégique a permis à Epson de renforcer ses relations avec son écosystème local et de réaffirmer sa vision de croissance pour la Tunisie et l'ensemble du continent africain.

Neil Colquhoun, Président Epson Moyen-Orient, Türkiye, Afrique, Asie centrale et occidentale, a mis en avant le rôle stratégique de la Tunisie dans le développement régional d'Epson, soulignant son importance en tant que marché clé dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise.

Dans la continuité de cette vision, Gareth Jay, Directeur régional Epson Africa, a détaillé la stratégie du groupe pour le continent africain, articulée autour de sa feuille de route « Vision 2035 », En se concentrant sur la croissance évolutive dans les marchés africains et en renforçant l'expansion menée par les partenaires.

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L'événement a également mis en lumière les performances des marchés d'Afrique francophone à travers l'intervention d'Ilias Azzaoui, Directeur général Epson Afrique Francophone, illustrant le rôle croissant de la Tunisie au sein du réseau francophone africain et son potentiel de croissance.

Les équipes Epson ont ensuite présenté les résultats et ambitions des divisions Consumer et B2B, en mettant en avant les opportunités du marché tunisien et les solutions technologiques destinées à accompagner la transformation digitale des entreprises et des institutions.

Sur le même élan, Epson a dévoilé ses dernières innovations en matière d'impression professionnelle, de projection et de solutions dédiées aux secteurs de l'entreprise et de l'éducation. Ces technologies sont conçues pour améliorer la productivité, réduire les coûts opérationnels et aider les organisations à répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité et d'efficacité énergétique.

La stratégie marketing du groupe a été présentée par Kaoutar Akamkam, Chef du département Marketing - Epson Afrique Francophone, axée sur le développement de la notoriété de la marque, le renforcement de la relation client et l'accélération de la croissance à travers les canaux clés.

La soirée s'est poursuivie avec une cérémonie des Awards, récompensant les partenaires les plus performants en Tunisie et valorisant leur contribution au développement de la marque et aux succès commerciaux de l'année écoulée.

L'événement s'est clôturé par un dîner de gala et une session de networking dans une ambiance conviviale, renforçant les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème Epson.

À travers cette initiative, Epson réaffirme son engagement à consolider sa présence en Tunisie, à renforcer son réseau de partenaires et à proposer des technologies innovantes et durables adaptées aux besoins du marché local. Leader mondial de l'impression et de la projection, le groupe poursuit sa stratégie fondée sur sa philosophie « Efficient, Compact and Precise » et son programme Vision 2035.