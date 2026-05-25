Algérie: Judo - Open d'Alger - Adam Kouki remporte la médaille de bronze

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Tunisien Adam Kouki a remporté dimanche la médaille de bronze des +100 kg seniors lors de l'Open international d'Alger de judo, après sa victoire face à l'Algérien Zine El Abidine Boughalem.

Pour rappel, Ranim Ben Slimane avait offert à la Tunisie, la veille, une médaille d'or dans la catégorie des -63 kg chez les cadettes, en battant en finale l'Algérienne Douaa Rabhi.

Avec cette nouvelle médaille, la délégation tunisienne porte son total à cinq médailles, après également l'or d'Adam Landolsi (-100 kg juniors) et Narjes Haddaji (-48 kg juniors), et l'argent d'Adam Kouki (+100 kg juniors).

 

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