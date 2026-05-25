Tunisie: Hajj 2026 - Les pèlerins affluent massivement à Mina

Des centaines de milliers de pèlerins ont afflué ce lundi 25 mai 2026 vers le site de Mina pour accomplir la journée de « Tarwiyah » , marquant le début officiel du pèlerinage annuel du Hajj. Les autorités saoudiennes ont annoncé le déploiement d'un dispositif logistique et opérationnel d'envergure, se déclarant pleinement prêtes à assurer le bon déroulement de cette saison.

Situé à l'est de la ville sainte de La Mecque, le site de Mina abrite la plus grande ville de tentes saisonnière au monde. Selon les données officielles, ce complexe s'étend sur près de 2,5 millions de mètres carrés, offrant une capacité d'accueil globale qui dépasse les 2,6 millions de pèlerins.

Pour cette édition, d'importants projets de développement ont été mis en oeuvre afin d'améliorer le confort des fidèles. Les efforts ont porté sur l'extension des zones ombragées, l'agrandissement des espaces de repos et l'optimisation des voies piétonnes. De plus, de nouveaux logements modernisés ont été construits à proximité de la zone de la lapidation des stèles (les Jamarats).

Sur le plan organisationnel, la gestion des foules s'appuie désormais sur des solutions numériques avancées et des réseaux de surveillance intelligents afin de réguler en temps réel les flux entre les différents lieux saints.

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En amont, le ministère du Hajj et de l'Omra a finalisé ses préparatifs en formant un personnel qualifié. Plus de 30 000 agents ont été préparés à l'exploitation des technologies de terrain, épaulés par 600 responsables de régulation et 5 000 chefs d'escouade mobilisés pour encadrer les groupes de pèlerins.