Tunisie: Épidémie d'Ebola au pays - L'ambassadeur rassure sur le sort des 900 Tunisiens

L'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo (RDC), Mehrez Ferchichi, a confirmé la sécurité de la communauté tunisienne résidant dans ce pays, actuellement confronté à une résurgence du virus Ebola.

Dans une intervention à la radio nationale, le diplomate a affirmé que « tous les Tunisiens en RDC se portent bien et sont en sécurité », précisant que les services consulaires maintiennent un contact permanent avec les membres de la diaspora.

Ferchichi a indiqué que la communauté tunisienne en RDC compte environ 900 personnes. Il s'agit majoritairement de cadres hautement qualifiés opérant dans des secteurs clés tels que l'ingénierie, les travaux publics, ainsi que les corps médical et paramédical, principalement concentrés dans la capitale, Kinshasa.

Pour rassurer l'opinion publique, l'ambassadeur a précisé que le foyer de l'épidémie d'Ebola se situe dans l'est du pays -- une région frontalière de l'Ouganda et du Soudan -- soit à environ 2 000 kilomètres de la capitale.

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Seuls onze Tunisiens se trouvent actuellement dans cette zone à risque, tous déployés dans le cadre de la mission de stabilisation des Nations Unies (MONUSCO), en plus d'une ressortissante tunisienne qui dirige le bureau régional de l'UNICEF. L'ambassadeur a souligné que ces derniers ont tous confirmé être en excellente santé, tout en appelant l'ensemble de la communauté tunisienne à la plus grande vigilance et au strict respect des mesures de prévention sanitaire.