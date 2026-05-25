Dans le cadre du suivi opérationnel de l'opération WIBGA 2, le Colonel Issa YAGUIBOU, Chef d'État-Major de la Gendarmerie Nationale (CEMGN), a effectué du 18 au 22 mai 2026 une tournée d'évaluation du dispositif des Forces de Sécurité Intérieure (FSI),sur instruction de sa hiérarchie. Ce périple l'a conduit, ainsi que sa délégation, dans les régions administratives du Sourou, du Bankuy, du Guiriko, du Djoro, du Tannouya et du Nando.

Au cours de cette mission, le Chef d'État-Major a rendu visite aux autorités locales et a suivi avec une attention soutenue, les différents exposés sur le déroulement de l'opération menée par les FSI. Ces exposés ont mis en lumière l'engagement exemplaire des hommes, les dispositifs sécuritaires déployés, les effectifs engagés, le bilan partiel de l'opération, ainsi que les difficultés rencontrées, et les perspectives pour optimiser la sécurisation du territoire.

Sur le terrain, le Colonel YAGUIBOU a pu apprécier et toucher du doigt les conditions de travail des hommes et inspecter les différents dispositifs fixes et mobiles mis en place. Les échanges directs avec le personnel ont permis de féliciter et d'encourager les troupes pour les missions accomplies, les résultats très appréciables déjà engrangés et de rappeler les objectifs assignés à ladite opération par les plus hautes autorités.

Dans ses différents messages, le Chef d'État-Major a traduit aux hommes les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités de notre pays. Il a par ailleurs exhorté les forces engagées à faire preuve de patriotisme, de loyauté, de solidarité, de cohésion et de fraternité d'armes en vue d'apporter une réponse juste et adaptée pour contrer les forces du mal. Le Chef d'État-Major de la Gendarmerie National a rappelé aux FSI que le pays et les populations comptent sur elles, en insistant sur la nécessité de persévérer, de fédérer les intelligences et de mutualiser les moyens afin de relever ensemble les défis actuels dans une complémentarité parfaite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Colonel Issa YAGUIBOU a également mis un accent particulier sur le rôle crucial des civils dans cette lutte. Il a invité les forces de l'ordre à bannir tout comportement susceptible de nuire aux relations avec les citoyens, précisant que leur mission première est de protéger et de sécuriser la population. Pour le CEMGN, il est primordial de sensibiliser les habitants, de leur faire adhérer à la cause sécuritaire et de renforcer continuellement cette confiance mutuelle pour une meilleure coproduction de la sécurité.

En rappel, l'Opération WIBGA 2 a été lancée le 28 avril 2026 par le Ministre de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police Mahamadou SANA. Déployée sur toute l'étendue du territoire national, cette offensive sécuritaire multidimensionnelle vise à intensifier la lutte contre la criminalité et le terrorisme à travers un renforcement des missions de présence dissuasive, de contrôle, de police administrative et judiciaire, de sécurité routière, ainsi que par des actions d'assistance et d'appui direct aux populations.