Algérie: L'Algérienne Souad Aït Salem en Or chez les Masters II

ALGER — L'Algérienne Souad Aït Salem a remporté la médaille d'or de la catégorie Masters II au semi-marathon des Sables-d'Olonne, disputé dimanche en Vendée (France).

La native de Mechria a bouclé la distance avec un très bon chrono de 1:14.34, qui lui a permis d'occuper une honorable troisième place au général.

Un exploit d'autant plus louable qu'Aït Salem a fêté ses 47 ans le 6 janvier dernier, prouvant ainsi que le poids de l'âge ne l'empêche pas de rivaliser avec des athlètes beaucoup plus jeunes, et au plus haut niveau.

Drivée par le coach Abdallah Mahour-Bacha, Aït Salem compte à son riche palmarès plusieurs titres nationaux et internationaux, allant du 3.000 mètres au marathon, en passant par le cross-country. Elle reste à ce jour une des meilleures algériennes dans les courses de fond.