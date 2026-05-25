Algérie: Hommage aux arbitres algériens retenus pour le Mondial-2026

SIDI BEL-ABBES — Les arbitres internationaux algériens retenus pour officier à la Coupe du monde de football 2026, prévue à compter du 11 juin prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, ont été reçus par le wali de Sidi Bel-Abbes, Kamel Hadji, dans une initiative d'encouragement visant à soutenir les compétences sportives nationales en prévision de ce grand rendez-vous footballistique mondial, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya.

Cette réception a concerné le directeur de jeu Mustapha Ghorbal, ainsi que ses deux assistants, Akram Zerhouni, de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, et Mokrane Gourari, suite à leur sélection par la Fédération internationale de football (FIFA) parmi le corps arbitral qui officiera lors du Mondial-2026.

Lors de cette rencontre, qui a eu lieu dimanche soir, le chef de l'exécutif de la wilaya a souligné que cette distinction reflète le statut prestigieux atteint par le sifflet algérien sur les scènes continentale et internationale, saluant le haut niveau dont ont fait preuve les arbitres algériens lors des différentes compétitions majeures.

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Le même responsable a également appelé ce trio arbitral à continuer de représenter l'Algérie de la meilleure des manières et à faire preuve de professionnalisme et de discipline durant leur participation à cet événement sportif mondial, soulignant que leur réussite constitue une source de fierté pour le sport algérien.

Pour rappel, Mustapha Ghorbal avait déjà pris part à la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce qui constituait sa première apparition mondiale.

Il y avait dirigé deux rencontres de la phase de poules (Pays-Bas - Equateur et Australie - Danemark), en plus d'avoir été désigné quatrième arbitre lors de plusieurs matches des tours à élimination directe, notamment le quart de finale opposant la Croatie au Brésil.

Par ailleurs, M. Hadji a également réservé un hommage particulier à l'arbitre internationale de la ville de Sidi Bel-Abbes, Dhikra Haouia, suite à l'obtention de son badge international, une distinction qui reflète la présence grandissante de la femme algérienne dans le domaine de l'arbitrage sportif.