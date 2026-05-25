Algérie: Atelier sur la procédure d'octroi de licence 2026-2027 pour les clubs professionnels

ALGER — La Fédération algérienne de football (FAF) a organisé un atelier de formation consacré à la procédure d'octroi des licences de clubs pour la saison 2026/2027, conformément aux exigences réglementaires de la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué la FAF lundi sur son site officiel.

"Cette rencontre a réuni les représentants des clubs professionnels ainsi que les différents acteurs impliqués dans le système des licences, l'objectif étant de présenter l'ensemble des critères requis pour l'obtention des licences de clubs, qu'il s'agisse des exigences sportives, infrastructurelles, réglementaires, administratives, financières ou juridiques", a précisé la même source.

Deux types de licences sont concernés : la Licence nationale et la Licence interclubs destinée aux équipes engagées dans les compétitions continentales, a ajouté l'instance fédérale.

A cette occasion, le secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad, a adressé ses félicitations aux clubs sacrés au terme de la saison ainsi qu'à ceux ayant obtenu leur accession en Ligue 1.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revenant sur l'expérience acquise lors des précédentes campagnes d'octroi des licences, il a mis en avant les progrès réalisés tout en soulignant les insuffisances constatées et les axes d'amélioration nécessaires afin de consolider davantage ce dispositif dans le respect des normes en vigueur.

A travers l'organisation de cet atelier, la FAF réaffirme son engagement à accompagner les clubs dans leur processus de professionnalisation et à promouvoir une gouvernance moderne répondant aux standards exigés par les instances footballistiques nationales et internationales, souligne la même source.

L'atelier s'est déroulé en présence du président de l'Organe de Première Instance (OPI), Maître Kamal Allag, qui a insisté sur l'importance du respect des critères de conformité, de transparence et de bonne gouvernance pour assurer le développement durable des structures sportives.

Conformément à la feuille de route arrêtée pour la mise en oeuvre de la procédure, les principales échéances à retenir sont les suivantes :

- Du 26 mai au 10 juin 2026 : soumission des dossiers

- Du 11 au 20 juin 2026 : étude des dossiers

- Du 21 au 23 juin 2026 : période de dépôt des recours

- Du 24 au 26 juin 2026 : examen des recours

- Le 29 juin 2026 : notification des décisions finales

- Le 30 juin 2026 : transmission des dossiers à la CAF.