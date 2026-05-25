Algérie: Le pays participe à Shanghai à la 9e édition du Salon international du tourisme

ALGER — L'Algérie participe, du 26 au 28 mai courant à Shanghai (Chine), à la 9e édition du Salon international du tourisme, en vue de faire connaître ses atouts et de renforcer son attractivité en tant que destination touristique, indique lundi un communiqué de l'Office national du tourisme (ONT).

"Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à promouvoir la destination touristique algérienne à l'échelle internationale et à attirer les touristes, le secteur du tourisme et de l'artisanat, représenté par l'ONT, participe, aux côtés de 14 opérateurs touristiques nationaux, à la 9e édition du Salon international du tourisme (ITB China 2026), prévu du 26 au 28 mai 2026 dans la ville de Shanghai en République populaire de Chine", précise la même source.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de "l'orientation stratégique du secteur visant à renforcer le positionnement de l'Algérie sur smarchés touristiques à fort potentiel, particulièrement le marché touristique chinois, considéré comme l'un des principaux marchés émetteurs de touristes à l'échelle mondiale".

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Ce salon constitue "une plateforme professionnelle internationale de référence réunissant les principaux acteurs de l'industrie du tourisme et des voyages, ce qui offre une opportunité privilégiée pour faire connaître les atouts touristiques, culturels et naturels que recèle l'Algérie, de renforcer la communication avec les professionnels et les décideurs et d'établir des partenariats stratégiques durables à même d'appuyer l'attractivité de la destination touristique algérienne et de conforter sa présence sur les marchés internationaux".

Cette participation traduit la volonté du secteur du tourisme et de l'artisanat de "poursuivre ses efforts visant à renforcer la présence de l'Algérie dans les grands événements et salons touristiques internationaux, contribuant ainsi à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat et à promouvoir la destination touristique algérienne qui allie authenticité, diversité et modernité", conclut le communiqué.