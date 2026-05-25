Algérie: De nouvelles fonctionnalités ajoutées à l'application 'Morafikcom'

25 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l'application "Morafikcom", dédiée au dispositif de permanence des commerçants durant les jours fériés, afin de permettre aux citoyens de contribuer au contrôle du marché et à l'amélioration de la transparence des transactions commerciales, indique lundi le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national dans un communiqué.

Parmi les principales mises à jour figure une fonctionnalité permettant aux citoyens de signaler en temps réel les cas de non-affichage des prix dans les commerces et les anomalies liées à l'hygiène et à la sécurité des produits mis en vente, contribuant ainsi à soutenir les efforts de contrôle sur le terrain et à améliorer la qualité des produits, précise le communiqué.

Ces mises à jour s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale visant à faire du citoyen un acteur clé du système de contrôle et à faciliter la communication avec les services de contrôle, en vue de renforcer la transparence et d'accroître l'efficacité des interventions sur le terrain, souligne la même source.

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Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national invite l'ensemble des citoyens à télécharger et à utiliser cette application pour contribuer à l'ancrage de la culture du signalement responsable au service de l'intérêt général et de la protection de la santé du consommateur.

L'application est disponible gratuitement sur Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details) et Apple App Store (https://apps.apple.com/fr/app/morafikcom/id6743842222).

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