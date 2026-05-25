Algérie: L'UGCAA appelle les opérateurs à se mobiliser pour assurer la permanence

ALGER — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a appelé, dans un communiqué, les commerçants, opérateurs économiques, artisans, prestataires de services et transporteurs dans les différentes wilayas du pays à se mobiliser afin d'assurer la permanence et de garantir la disponibilité des produits et services essentiels aux citoyens durant la fête de l'Aïd El-Adha.

Dans son communiqué, l'UGCAA a souligné l'importance du respect de la réglementation en vigueur et de la reprise des activités commerciales et des services dès la fin de l'Aïd, qui coïncide cette année avec le week-end, et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur, afin d'éviter toute perturbation ou pénurie susceptible d'affecter les besoins des citoyens ou le fonctionnement normal du marché national.

Elle a également exhorté les commerçants non tenus légalement d'assurer la permanence à "faire preuve de civisme en ouvrant volontairement leurs commerces pour contribuer à l'approvisionnement du marché, comme l'ont toujours fait les commerçants algériens dont le sens civique et la solidarité envers leurs concitoyens ne se sont jamais démentis, notamment lors des fêtes religieuses et nationales, reflétant ainsi leur image honorable de partenaire clé dans la préservation de la stabilité socioéconomique".

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"La réussite de cette occasion est une responsabilité collective qui exige la conjugaison des efforts de tous et l'ancrage des valeurs de solidarité, de discipline et de conscience nationale, au service du citoyen et de la patrie", a conclu l'UGCAA.