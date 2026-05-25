Congo-Kinshasa: Kisangani - Reprise du trafic aérien à Bangboka après une nuit d'attaques de drones

Le trafic aérien a repris ce lundi 26 mai à l'aéroport international de Bangboka, à Kisangani, (Tshopo) au lendemain d'une série d'attaques attribuées à des drones, selon des sources aéroportuaires concordantes.

Malgré une nuit marquée par une forte tension, les activités reprennent progressivement sur le site aéroportuaire, témoignant d'une certaine résilience des usagers et des opérateurs aériens.

D'après plusieurs témoins, le tarmac de l'aéroport a retrouvé une activité normale, bien que la psychose reste perceptible après les événements de la veille. Un vol de la compagnie Air Congo est notamment attendu dans la journée à Kisangani.

En revanche, un vol de CAA a été reporté à mardi, selon des sources proches de la compagnie aerienne, en raison des perturbations liées aux incidents sécuritaires.

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Une nuit marquée par des attaques répétées

Plusieurs sources rapportent que la nuit de dimanche à lundi a été particulièrement agitée à Kisangani. Après une première attaque signalée en fin d'après-midi, de nouvelles offensives ont été enregistrées pendant près d'une heure, tard dans la soirée.

Au total, au moins six projectiles, décrits comme des drones armés ou des missiles guidés par système laser, auraient visé les installations de l'aéroport de Bangboka.

Les mêmes sources indiquent que ces engins ont été neutralisés en plein vol par les systèmes de défense des FARDC, évitant ainsi des dégâts plus importants.

Des dégâts matériels limités

Les premières frappes signalées dimanche auraient causé des dommages mineurs, notamment sur certaines antennes et un dépôt situé dans l'enceinte aéroportuaire.

Aucune information officielle ne fait état de pertes en vies humaines jusqu'à ce lundi.

À ce stade, aucune communication officielle n'a été publiée par les autorités provinciales ou militaires pour clarifier la nature exacte de ces attaques ni l'identité de leurs auteurs.

Ce silence alimente les interrogations dans une ville encore sous le choc de ces événements, d'autant plus que ces incidents s'inscrivent dans un contexte sécuritaire marqué par la multiplication d'attaques similaires ces derniers mois.