Addis Ababa — Le ministère de la Santé (MoH) a affirmé que l'Éthiopie avait considérablement accru sa production locale de médicaments, de vaccins et de matériel médical.

Selon le ministère, les fournisseurs nationaux couvrent désormais plus de 44 % des achats nationaux.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre d'État à la Santé, le Dr Dereje Duguma, a déclaré que le pays avait réalisé des progrès notables dans le renforcement de son système de santé, notamment grâce à l'expansion des capacités de production locales pour les fournitures sanitaires essentielles.

« L'Éthiopie a beaucoup oeuvré pour améliorer le système de santé en général, mais surtout les prestations que nous, les services de santé, fournissons à nos communautés », a-t-il déclaré, ajoutant que la production nationale est devenue une priorité majeure en matière de politique et d'investissement.

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Selon le ministre d'État, les progrès se sont accélérés au cours des cinq dernières années grâce à un engagement fort du gouvernement et à un soutien ciblé en faveur du secteur de la santé.

« Au cours des dernières années, des efforts ont toujours été déployés pour améliorer nos capacités de production locales, mais ces derniers temps, et en particulier au cours des cinq dernières années, grâce à l'engagement du gouvernement, le secteur de la santé a bénéficié d'un large soutien », a-t-il déclaré.

Il a également révélé qu'un rapport récemment publié montre que les fournisseurs locaux représentent désormais plus de 44 % des médicaments et du matériel médical achetés dans le pays, soit une forte augmentation par rapport aux quelque 8 % enregistrés il y a cinq ou six ans.

Il a attribué cette amélioration à un engagement politique soutenu et aux mesures incitatives accordées aux fabricants.

« Il y a eu un engagement politique considérable sur ce point, et de très bonnes mesures incitatives ont été mises en place pour les fabricants », a-t-il déclaré, soulignant que l'Éthiopie compte actuellement plus de 20 grands fabricants locaux capables de rivaliser avec les sociétés pharmaceutiques internationales.

Le ministre d'État a souligné le rôle du parc industriel de Kilinto, créé pour soutenir les fabricants pharmaceutiques et médicaux nationaux.

Il a expliqué que les pratiques d'approvisionnement du gouvernement privilégient de plus en plus les fournitures médicales produites localement, tandis que les établissements de santé ont acquis une plus grande capacité financière pour les acheter.

« Il ne s'agit pas seulement de la production : le gouvernement et les établissements de santé sont toujours prêts à se procurer les fournitures médicales produites localement, et nos établissements disposent désormais de moyens financiers supplémentaires pour acquérir ces articles », a-t-il déclaré.

Afin d'encourager davantage d'investissements, l'Éthiopie a mis en place des exonérations fiscales et des réductions de prix pouvant atteindre 50 % pour les fabricants nationaux éligibles, parallèlement à des mesures politiques visant à soutenir les exportations vers les pays voisins et les marchés africains au sens large.

Pour l'avenir, le ministre d'État a invité les investisseurs locaux et internationaux à participer à l'expansion du secteur.

« Le gouvernement apporte donc son soutien total aux fabricants locaux, et je voudrais également profiter de cette occasion pour inviter tout investisseur, qu'il se trouve dans le pays, sur le continent ou à l'étranger, à investir en Éthiopie », a-t-il déclaré.

Le gouvernement vise à porter la part des médicaments et des fournitures médicales produits localement à plus de 50 % d'ici 2030, dans le cadre de la stratégie plus large de l'Éthiopie visant à renforcer l'autonomie et la sécurité sanitaire régionale.