Afrique: L'UA célèbre son 63e anniversaire en renouvelant ses appels à l'unité, au développement et à la coopération mondiale

Addis Ababa — L'Union africaine (UA) a commémoré le 63e anniversaire de la fondation de son prédécesseur, l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

La célébration se déroule sous le thème « Soixante-trois ans d'unité, d'intégration et de développement : célébrons ensemble ».

Elle a réuni des chefs d'État africains, des diplomates et des partenaires internationaux afin de revenir sur les étapes marquantes du continent.

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Cette rencontre a également servi de tribune pour réaffirmer les engagements collectifs en faveur de l'unité continentale, du développement durable et d'une coopération mondiale renforcée.

S'exprimant lors de cet événement, la ministre d'État éthiopienne aux Affaires étrangères, Hadera Abera, a qualifié la Journée de l'Afrique d'étape historique symbolisant la vision et la détermination des dirigeants africains qui se sont battus pour un continent libre, uni et prospère.

Il a déclaré que la création de l'OUA avait joué un rôle décisif dans le soutien aux mouvements de libération et la fin du colonialisme à travers l'Afrique.

Selon le ministre d'État, cette institution a également jeté les bases de l'intégration continentale et renforcé la voix collective de l'Afrique dans les affaires mondiales.

« L'Afrique reste le berceau de l'humanité et une source d'un riche patrimoine culturel », a déclaré M. Hadera, soulignant que malgré l'héritage douloureux du colonialisme et de l'esclavage, l'identité, les traditions et les valeurs africaines continuent d'inspirer les générations futures.

Le ministre d'État s'est félicité de la récente décision de l'Assemblée générale des Nations unies reconnaissant l'esclavage et le colonialisme comme des crimes graves contre l'humanité, qualifiant cette initiative d'historique et de significative.

Il a également salué le leadership du Ghana pour avoir fait avancer cette initiative.

Mettant en avant les priorités futures de l'Afrique, M. Hadera a appelé à intensifier les efforts pour améliorer les soins de santé, promouvoir l'égalité des sexes, moderniser l'agriculture, développer l'industrialisation et créer des emplois pour la population jeune en pleine croissance du continent.

« Nous ne pouvons accepter un avenir où les jeunes Africains risquent leur vie en traversant des déserts et des océans à la recherche d'opportunités », a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné que les abondantes ressources naturelles de l'Afrique, sa population jeune et ses progrès croissants dans le domaine des énergies renouvelables et de l'action climatique offraient d'immenses opportunités pour le développement durable et la transformation économique.

S'adressant à l'assemblée, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné l'influence croissante de l'Afrique sur la scène mondiale et s'est montré optimiste quant à l'avenir du continent.

« Notre continent est en plein essor, lentement mais sûrement, avec conviction et détermination », a-t-il déclaré.

Le président a souligné que le rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale ne cesse de s'étendre, citant l'adhésion du continent au G20 et les appels de plus en plus nombreux en faveur d'une représentation africaine permanente au Conseil de sécurité des Nations unies.

D'ici 2050, la population africaine devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants, tandis que son économie devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines décennies.

« La jeunesse de ce continent est une force motrice que le reste du monde admire », a-t-il déclaré, exhortant les Africains à renouveler leur confiance dans l'unité et dans le vaste potentiel humain et naturel du continent.

Par ailleurs, le représentant permanent de la Chine auprès de l'UA, Jiang Feng, a réaffirmé le partenariat de longue date entre la Chine et l'Afrique et a transmis les félicitations du président chinois Xi Jinping à l'occasion de la Journée de l'Afrique.

Il a en outre souligné que l'année 2026 marquera le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains, qualifiant ces relations de fondées sur la solidarité, le respect mutuel et des aspirations communes en matière de développement.

Jiang a rappelé les grandes étapes de la coopération sino-africaine, notamment le soutien aux mouvements de libération, la construction de la ligne ferroviaire Tanzanie-Zambie, les programmes d'aide médicale et les interventions conjointes face à des urgences sanitaires telles que l'épidémie d'Ebola et la pandémie de COVID-19.

Selon l'envoyé, la Chine reste déterminée à renforcer la coopération pratique avec l'Afrique par le biais d'initiatives telles que l'Initiative de la Ceinture et de la Route et le Forum sur la coopération sino-africaine.

La Chine a étendu le régime de droits de douane nuls à l'ensemble des 53 pays africains qui entretiennent des relations diplomatiques avec Pékin, a-t-il ajouté.

L'envoyé a également souligné le soutien de la Chine à la transformation numérique, à l'industrialisation et à la modernisation agricole de l'Afrique, tout en appelant à une collaboration plus étroite au sein des institutions multilatérales, notamment les Nations unies et le G20.

La Chine soutient les solutions proposées par l'Afrique pour relever les défis régionaux et appuie les efforts de l'UA visant à promouvoir la paix, la stabilité et la mise en oeuvre de l'initiative « Silencing the Guns », a-t-il déclaré.