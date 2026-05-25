Ile Maurice: Le CEB sonne l'alerte sur l'énergie et mobilise les citoyens

Face à la montée des tensions géopolitiques et à l'explosion des coûts du pétrole, le Central Electricity Board (CEB) et l'Energy Efficiency Management Office (EEMO) lancent une nouvelle phase de leur campagne nationale d'efficacité énergétique, de fin mai à fin novembre 2026, avec un appel clair à la mobilisation citoyenne.

Même si la consommation électrique baisse en hiver - autour de 450 MW contre près de 600 MW durant l'été -, les autorités estiment que Maurice ne peut se permettre un relâchement. Depuis février 2026, le CEB a déjà dû importer trois cargaisons de plus de 30 000 tonnes métriques d'huile lourde à des prix avoisinant le double des tarifs habituels sur le marché international. Une quatrième cargaison est attendue fin juin.

Dans un contexte où plusieurs moteurs de production entreront également en maintenance, le CEB avertit que chaque geste d'économie d'énergie compte pour préserver la stabilité du réseau et limiter l'impact financier sur le pays.

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La campagne misera sur des actions de proximité dans les marchés, centres commerciaux et écoles, ainsi qu'une vaste offensive médiatique à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Des ateliers, concours et capsules vidéo viseront notamment à encourager des gestes simples mais efficaces pour réduire la consommation énergétique au quotidien.

Le message des autorités est sans ambiguïté : la crise énergétique ne pourra être contenue sans une responsabilité collective.