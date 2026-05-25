Ile Maurice: Le CEB sonne l'alerte sur l'énergie et mobilise les citoyens

25 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Face à la montée des tensions géopolitiques et à l'explosion des coûts du pétrole, le Central Electricity Board (CEB) et l'Energy Efficiency Management Office (EEMO) lancent une nouvelle phase de leur campagne nationale d'efficacité énergétique, de fin mai à fin novembre 2026, avec un appel clair à la mobilisation citoyenne.

Même si la consommation électrique baisse en hiver - autour de 450 MW contre près de 600 MW durant l'été -, les autorités estiment que Maurice ne peut se permettre un relâchement. Depuis février 2026, le CEB a déjà dû importer trois cargaisons de plus de 30 000 tonnes métriques d'huile lourde à des prix avoisinant le double des tarifs habituels sur le marché international. Une quatrième cargaison est attendue fin juin.

Dans un contexte où plusieurs moteurs de production entreront également en maintenance, le CEB avertit que chaque geste d'économie d'énergie compte pour préserver la stabilité du réseau et limiter l'impact financier sur le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La campagne misera sur des actions de proximité dans les marchés, centres commerciaux et écoles, ainsi qu'une vaste offensive médiatique à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Des ateliers, concours et capsules vidéo viseront notamment à encourager des gestes simples mais efficaces pour réduire la consommation énergétique au quotidien.

Le message des autorités est sans ambiguïté : la crise énergétique ne pourra être contenue sans une responsabilité collective.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.