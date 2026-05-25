Ile Maurice: Diya Beesoondoyal prend les rênes de l'«Equal Opportunities Tribunal»

25 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Diya Beesoondoyal prend officiellement la tête de l'Equal Opportunities Tribunal après avoir prêté serment cet après-midi du lundi 25 mai, à la State House, à Réduit, devant le président de la République, Dharam Gokhool.

Dalida Noëlla Malecaut et Mohamad Iqbal Mohamedhosen ont également prêté serment en tant que membres du tribunal. Cette nouvelle équipe dirigeante entame ainsi une nouvelle étape pour cette institution chargée de traiter les affaires liées à la discrimination et à la protection des droits fondamentaux à Maurice.

Diya Beesoondoyal affirme être honorée de servir le pays en tant que présidente de l'Equal Opportunities Tribunal. Elle souligne que l'Equal Opportunities Act constitue une loi importante pour la protection des droits humains à Maurice et dit vouloir apporter sa contribution dans ce domaine.

Le tribunal jouera un rôle essentiel dans la promotion de l'égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le pays.

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