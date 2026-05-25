Ile Maurice: Soobiraj Gungabissoon élu maire, Indira Devi Narrainen-Kayala nommée adjointe

25 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le nouveau maire de Quatre-Bornes a été désigné lors du conseil municipal tenu cet après-midi, lundi 25 mai. Il s'agit de Soobiraj Gungabissoon, élu à la tête de la ville, tandis qu'Indira Devi Narrainen-Kayala a été nommée adjointe au maire.

Leur élection marque la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de la municipalité pour ce mandat.

Plusieurs personnalités politiques ont assisté à la cérémonie, telles que Jyoti Jeetun, Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Deven Nagalingum, Fawzi Allymun, Karen Foo Kune-Bacha et Veda Baloomoody, parmi d'autres.

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