Ile Maurice: Soobiraj Gungabissoon élu maire, Indira Devi Narrainen-Kayala nommée adjointe

Le nouveau maire de Quatre-Bornes a été désigné lors du conseil municipal tenu cet après-midi, lundi 25 mai. Il s'agit de Soobiraj Gungabissoon, élu à la tête de la ville, tandis qu'Indira Devi Narrainen-Kayala a été nommée adjointe au maire.

Leur élection marque la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de la municipalité pour ce mandat.

Plusieurs personnalités politiques ont assisté à la cérémonie, telles que Jyoti Jeetun, Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Deven Nagalingum, Fawzi Allymun, Karen Foo Kune-Bacha et Veda Baloomoody, parmi d'autres.