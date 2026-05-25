Ile Maurice: Les seniors célèbrent 25 ans de solidarité et de partage

Le samedi 23 mai, à D'Épinay, la convivialité et la solidarité étaient au rendez-vous à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la D'Épinay Senior Citizen Association. Membres, proches et invités se sont réunis dans une ambiance chaleureuse pour marquer ce quart de siècle d'existence placé sous le signe du partage et de l'entraide.

Fondée en 2002, l'association compte aujourd'hui plus de 110 membres. Elle est présidée par Kader Madaran, épaulé par l'assistant trésorier, Sajid Meerally. Au fil des années, l'organisation s'est imposée comme un véritable espace de rassemblement pour les personnes âgées de la région, favorisant les liens sociaux et les activités communautaires.

La célébration a été marquée par un déjeuner en commun ainsi qu'un moment symbolique autour du gâteau d'anniversaire. Rires, souvenirs et échanges ont rythmé cette journée festive, témoignant de l'esprit familial qui anime l'association depuis ses débuts.

Un moment de partage autour du gâteau d'anniversaire marquant le quart de siècle d'existence de l'association

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«Nous sommes tous une famille. Nous avons aussi des membres qui sont alités, mais que nous considérons également comme actifs. Ils viennent aussi à nos activités. Nous contribuons tous ensemble», explique Sajid Meerally. Ce dernier insiste également sur l'indépendance de l'association. «Notre société fonctionne sans politique. Nous faisons tout par nous-mêmes, avec nos propres fonds. Nous recevons parfois des donations, et c'est tout», souligne-t-il.

À travers cette célébration, la D'Épinay Senior Citizen Association a surtout voulu mettre en avant les valeurs de solidarité, d'inclusion et de respect des aînés qui continuent de guider ses actions depuis plus de deux décennies.