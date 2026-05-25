Ile Maurice: Un homme armé d'une bonbonne de gaz neutralisé par la police

À Laventure, une violente crise familiale a nécessité une intervention policière dimanche 24 mai. Un homme de 45 ans, déjà connu des services de police, a été arrêté après avoir semé la terreur au sein de sa famille. Il a également menacé d'incendier une maison à l'aide d'une bonbonne de gaz et blessé deux policiers.

Selon la plainte déposée par un électricien de 28 ans, l'incident a éclaté vers 16 h 40 devant sa résidence. Une discussion portant sur de vieux différends aurait dégénéré lorsque son cousin, le quadragénaire, se serait emparé d'une chaîne métallique avant de saccager les vitres et les portes du salon. Dans un excès de colère, il aurait proféré de graves menaces de mort et d'incendie contre le plaignant et sa famille.

La situation aurait ensuite pris une tournure choquante lorsque le quadragénaire aurait baissé son pantalon devant son cousin pour lui montrer son sexe, un geste vécu comme une humiliation par la victime.

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Alertée, la police de Brisée-Verdière s'est rendue sur place. À leur arrivée, l'homme se serait montré extrêmement agressif. Armé d'une chaîne, il aurait insulté les policiers avant de fracasser les vitres de son domicile. Des éclats de verre ont blessé deux policiers : un sergent au bras droit et un constable à la main gauche, provoquant des saignements.

Face à la situation, des renforts de la Special Supporting Cell, de la Divisional Support Unit de Flacq et de l'Emergency Response Service ont été mobilisés. Malgré plusieurs tentatives pour le calmer, le suspect aurait refusé de se rendre, proférant des menaces de mort contre les forces de l'ordre.

Craignant pour la sécurité des autres membres de la famille présents à l'intérieur, la police a procédé à leur évacuation. Le suspect serait alors retourné dans la cuisine avant de revenir avec une bonbonne de gaz rouge et un briquet, menaçant de faire exploser la maison.

Après plusieurs minutes de tension, les policiers sont finalement parvenus à le maîtriser à l'aide d'un tuyau d'eau relié à un robinet. L'arrestation s'est déroulée dans des conditions difficiles. L'homme a été blessé au pied lors de son interpellation et s'est plaint de douleurs à la poitrine.

Il a été informé de ses droits constitutionnels et provisoirement inculpé pour «assaulting police causing effusion of blood» et «threatening arson». Traduit en cour ce matin, lundi 25 mai, la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Il a été reconduit en détention au centre de Moka en attendant la suite de l'enquête.