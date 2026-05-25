Ile Maurice: «Overtaking» - Une manoeuvre qui peut coûter la vie

25 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

Sur nos routes, «doubler» aussi appelé «overtaking», ou dépassement, reste l'une des manoeuvres les plus risquées. Chaque année, de nombreux accidents sont causés par l'impatience, l'excès de vitesse ou un manque de vigilance au moment de dépasser un véhicule.

Avant toute manoeuvre, le conducteur doit s'assurer que la voie est libre, que la visibilité est suffisante et qu'aucun véhicule n'arrive en sens inverse. Les rétroviseurs et les angles morts doivent être systématiquement vérifiés. Dans les virages, les montées ou en cas de mauvais temps, la prudence doit être renforcée.

Une ligne blanche discontinue n'autorise pas tous les dépassements. Le Code de la route exige avant tout du bon sens et de la responsabilité. Dépasser plusieurs véhicules ou rouler trop vite augmente fortement les risques d'accident.

Autre comportement à risque : certains motocyclistes zigzaguent entre les véhicules à grande vitesse, réduisant le temps de réaction des autres usagers. La route n'est pas un espace de compétition. Patience, respect et vigilance peuvent sauver des vies. Quelques secondes d'imprudence peuvent suffire à bouleverser toute une famille.

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