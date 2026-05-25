Sénégal: Popenguine - L'Église catholique appelle à privilégier le dialogue face aux difficultés

25 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Popenguine — L'Église catholique sénégalaise a appelé, lundi, à l'occasion de la messe officielle du 138e pèlerinage marial de Popenguine, à "privilégier le dialogue, l'écoute et l'espérance face aux difficultés sociales et aux tensions", qui traversent les sociétés contemporaines.

Présidant la célébration devant des milliers de fidèles rassemblés au sanctuaire marial, l'évêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga, a souligné que "les radicalités prospèrent souvent là où disparaissent l'espérance, l'écoute, la justice et les perspectives".

Dans une atmosphère de recueillement rythmée par les chants des chorales, les prières et les acclamations des pèlerins venus de plusieurs localités du Sénégal et de la sous-région, le religieux a insisté sur la nécessité de préserver les valeurs de paix et de cohésion sociale.

"Le Sénégal demeure debout parce que les pouvoirs publics, les autorités religieuses et les différentes composantes de la nation ont toujours privilégié les voies du dialogue et de la paix", a-t-il déclaré.

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Mgr Manga a également salué les relations entretenues entre l'État et l'Église, soulignant que le pèlerinage marial contribue, depuis plusieurs décennies, au renforcement des liens entre les communautés et les institutions.

"Nos traditions et croyances ont historiquement placé la dignité humaine, le respect mutuel et la richesse de la concorde au coeur de nos enseignements", a-t-il rappelé.

Selon lui, le projet national sénégalais "ne peut se construire sur les divisions permanentes, les radicalités ou la banalisation des violences verbales et sociales".

Revenant sur le thème de cette 138e édition du pèlerinage marial, l'évêque de Ziguinchor a indiqué qu'il constitue "un message de confiance et d'espérance", invitant les fidèles à rejeter la peur et à promouvoir des relations humaines fondées sur la fraternité et la solidarité.

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