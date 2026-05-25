Sénégal: Fatick - 63 kg de chanvre indien saisis à Karang

Fatick — La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, une entité de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé à la saisie de 63 kilogrammes de chanvre indien à Karang, indique un communiqué transmis à l'APS, lundi.

"Cette importante saisie fait suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement faisant état de l'infiltration imminente, dans le secteur frontalier de Karang, de convoyeurs pédestres communément appelés porteurs", indique la même source.

Ces derniers convoyaient une importante cargaison de drogue à destination de l'intérieur de la région, poursuit le texte soulignant que la BRS a immédiatement déployé un dispositif renforcé de surveillance et d'embuscade dans la zone ciblée.

"C'est au coeur de la nuit, vers une heure du matin, qu'un groupe d'individus suspect a été repéré, lourdement chargé de sacs en sisal. À la vue des éléments de la brigade qui lançaient l'assaut, les trafiquants ont profité de l'obscurité et de la configuration du terrain pour abandonner leur marchandise illicite et prendre la fuite à travers la brousse", relate le communiqué.

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La drogue saisie a été mise sous scellé et les investigations se poursuivent activement afin d'identifier, de localiser et d'interpeller les fugitifs, ajoute la même source.