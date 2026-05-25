Sénégal: Coupe du monde - Les Lions ont entamé leur regroupement à Diamniadio

Dakar — L' équipe nationale du Sénégal de football a entamé, ce lundi en fin de matinée, dans un réceptif hôtelier à Diamniadio, son regroupement pour la préparation de la Coupe du Monde 2026, rapporte la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur ses plateformes digitales.

Abdoulaye Seck, Cherif Ndiaye, Bamba Dieng, Moustapha Mbow, Mory Diaw ont déjà rejoint le rassemblement des Lions.

Une première séance d'entraînement est prévue cet après-midi sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade.

Plusieurs joueurs appelés vont manquer cette première séance. Certains joueurs comme Ismaila Sarr et Ibrahima Mbaye ont des finales à jouer avec leur club.

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Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw a rendu public jeudi la liste des 28 joueurs retenus pour le Mondial, se gardant de dévoiler le planning des Lions.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde, marquant ainsi sa troisième participation consécutive, après les éditions de 2018 et 2022.

Youssou Dial, membre du comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a indiqué récemment que les Lions recevront, mardi prochain, le drapeau national des mains du chef de l'Etat, avant de s'envoler, mercredi, vers la ville de Charlotte, au sud des Etats-Unis où ils vont poursuivre leur préparation pour la Coupe du monde 2026.

Dans cette ville, Sadio Mané et ses partenaires vont y livrer leur premier match amical face aux Etats-Unis.

Les Lions resteront à Charlotte jusqu'au 7 juin prochain avant de se rendre à San Antonio, une ville du Texas, où ils affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre, le 11 juin, leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Abdoulaye Fall a assuré, samedi, que le plan de préparation des Lions pour la Coupe du Monde 2026 a été "bouclé".

"Toutes les dispositions ont été prises en relation avec le ministère des Sports pour arrêter le programme de préparation", a-t-il ajouté.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin au Stade de New York, soit 19h00 à Dakar. Les Lions vont ensuite défier la Norvège, le 23 juin au stade MetLife de New York, New Jersey, soit 00h00 à Dakar.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin au stade de Toronto, soit 19h00 à Dakar.

La Coupe du Monde se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

Voici la liste des Lions pour la Coupe du monde :

- Gardiens : Édouard Mendy (Al Ahly), Mory Diaw (Le Havre), Yevhan Diouf (Nice)

- Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Antoine Mendy (Nice), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismaël Jakobs (Galatasaray), Krépin Diatta (Monaco), Ilay Camara (Anderlecht), Moustapha Mbow (Paris FC)

- Milieux : Gana Guèye (Everton), Pape Guèye (Villareal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Muncih)

- Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ilimane Ndiaye (Everton), Ibrahima Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient)