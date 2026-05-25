Sénégal: Popenguine - Les jeunes chrétiens invités à être des 'témoins d'espérance et de justice' et à participer à la construction du pays

Popenguine — L'évêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga, a exhorté, lundi, durant la célébration du 138e pèlerinage marial de Popenguine, les jeunes chrétiens à devenir des "témoins d'espérance, de justice et de paix" et à participer à la construction de leur pays.

Dans son homélie prononcée devant des milliers de fidèles réunis au sanctuaire marial, le religieux a établi un parallèle entre le parcours de la Vierge Marie et les défis auxquels les croyants sont confrontés dans leur vie quotidienne.

"La rencontre avec le Messager de Dieu change toute une vie et conduit parfois sur des chemins traversés par les obscurités", a-t-il déclaré, évoquant les épreuves et les incertitudes auxquelles Marie a dû faire face après l'Annonciation.

Sous les chants des chorales et dans une atmosphère de ferveur, Mgr Manga a souligné qu'après "les moments d'intimité spirituelle avec le Seigneur et avec Marie", les fidèles retournent à leurs réalités quotidiennes, marquées par les difficultés, mais aussi par l'espérance.

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S'adressant particulièrement à la jeunesse catholique, il a lancé: "Sois courageux, jeune chrétien. Dans un contexte de minorité, tu es appelé à être témoin d'espérance, de justice et de paix".

L'évêque de Ziguinchor a invité les jeunes à s'engager davantage dans la construction du pays et de l'Église, en portant les valeurs chrétiennes dans leurs actions de tous les jours.

"Participez à la construction de votre pays et de l'Église avec des valeurs de justice, de transparence, de paix et de fraternité", a-t-il insisté.

Mgr Manga a également relevé les attentes de la jeunesse sénégalaise, estimant qu'au-delà des besoins matériels, elle aspire aussi à des perspectives et à une confiance renouvelée.

"Notre jeunesse a certes besoin d'emploi, de formation et de sécurité, mais elle a également besoin d'espérance et de confiance", a-t-il affirmé.

Évoquant les grandes échéances sportives internationales à venir, notamment les JOJ, il a estimé qu'elles constituent "un rendez-vous avec la jeunesse", appelée à montrer au monde "une génération d'exemplarité, de civisme, de fraternité et d'ouverture ".

Mgr Manga a enfin prié pour que la Vierge Marie continue de jouer "ce rôle de mère qui rassemble le tissu social partout où il est fragilisé ou menacé".