Afrique: Antonio Guterres appelle à un investissement soutenu en faveur des secteurs de l'eau et de l'assainissement sur le continent

Dakar — Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité d'investir de manière soutenue dans le renforcement de la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent africain.

"Pour assurer la mise en place et le bon fonctionnement de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui soient sûrs, résilients et accessibles, il importe de mobiliser davantage de ressources nationales et de réaliser des investissements soutenus dans la gouvernance du secteur", a notamment déclaré le chef de l'ONU.

"Ces services sont indispensables pour garantir la santé publique, préserver la dignité humaine et assurer des débouchés économiques", a-t-il souligné dans un message rendu public à l'occasion de la célébration ce lundi de la Journée de l'Afrique.

L'édition 2026 de cette journée porte sur le thème : "Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063" de l'Union africaine.

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Le thème retenu cette année met l'accent sur une priorité commune: l'approvisionnement en eau et l'assainissement, a dit le secrétaire général de l'ONU.

Il a rappelé que des millions de personnes sur le continent, en particulier des femmes et des jeunes, n'ont toujours pas accès à ces services essentiels en raison de la faiblesse des investissements, de l'insuffisance ou de l'inexistence des infrastructures et de l'intensification des effets des changements climatiques.

"Il faut que la communauté internationale fasse preuve d'une plus grande solidarité pour aider les pays d'Afrique à bénéficier de financements, à accéder à des mécanismes d'allègement de la dette et à tirer parti de partenariats public-privé", a-t-il indiqué.

Aux yeux du chef de l'ONU, investir massivement dans l'électrification et la transition énergétique en Afrique permettrait d'assurer l'accès de toutes et de tous à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

Cela permettrait également de réduire la vulnérabilité du continent face à la volatilité de l'approvisionnement mondial en pétrole et de contribuer à mettre fin à la dépendance mondiale aux combustibles fossiles, a-t-il estimé.