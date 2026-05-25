Dakar — La coopération des médias internationaux peut jouer un rôle essentiel dans l'affirmation de l'indépendance du continent africain, un souverainisme aux allures d'avancée salutaire pour l'ordre international, a souligné, Margarita Simonian, la rédactrice en chef du groupe médiatique russe RT.

"L'indépendance dont fait preuve le continent dans la définition de sa propre trajectoire sur la scène internationale, tant sur le plan diplomatique qu'économique (...) constitue une avancée salutaire pour l'ordre international dans son ensemble, en ce qu'elle favorise davantage l'équité, le progrès et la stabilité", a-t-il indiqué dans une tribune transmise à l'APS.

Dans le document rendu public à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, Margarita Simonian signale que dans ce contexte, la coopération dans le domaine des médias internationaux joue aussi un rôle essentiel.

Elle a ainsi évoqué plusieurs projets déroulés sur le continent africain par le groupe RT, listant par exemple l'initiative dénommée "l'héritage des géants", consacrée aux grandes figures du continent, dont la lutte contre le colonialisme et l'engagement en faveur de l'unité des peuples africains ont changé le cours de l'histoire.

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A la faveur de cette initiative, rappelle Mme Simonian, les enfants et petits-enfants de personnalités légendaires comme Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, entre autres, y évoquent l'héritage de leurs ancêtres ainsi que leur contribution à la libération et au développement de l'Afrique.

La directrice de l'agence de presse internationale Rossia Segodnia, fait valoir que les participants à ce projet ont souligné l'importance de préserver la mémoire historique, alors que l'Afrique contemporaine est de nouveau confrontée à de nombreux défis et que les nouvelles générations doivent poursuivre l'oeuvre de leurs illustres prédécesseurs afin d'avancer sur la voie de la prospérité et de l'unité.