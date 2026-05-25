Sénégal: Kolda enregistre ses premières pluies

25 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Plusieurs localités de la région de Kolda (Sud) ont enregistré, ce lundi, une pluie de faible intensité présageant le début de l'hivernage dans cette partie sud du pays.

Ces précipitations sont tombées entre 4h et 7 h du matin dans plusieurs localités de la région.

La commune de Kolda a enregistré la plus forte quantité avec 12,2 mm contre 7,0 mm à Dioulacolon, selon les services de la météo.

Dans le département de Médina Yoro Foula, les postes pluviométriques de Fafacourou et Badion ont, chacun, enregistré 2,0 mm tandis que la commune de Bignarabé a reçu 1,0 mm.

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