Tunisie: La FTAV lance un appel à candidatures pour promouvoir le tourisme alternatif

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) vient d'ouvrir les candidatures pour son nouveau programme d'accompagnement dédié au tourisme alternatif. Mené en coopération avec le projet national « Tunisie Notre Destination », ce dispositif vise à structurer, promouvoir et commercialiser cette offre en plein essor auprès des marchés et tour-opérateurs européens.

Ce programme s'adresse exclusivement à un nombre restreint d'agences de voyages de Catégorie A, actives dans le tourisme réceptif (DMC) et membres de la fédération. Les lauréates bénéficieront de juillet 2026 à janvier 2027 d'un parcours complet comprenant du renforcement de compétences, des rencontres B2B, un encadrement personnalisé et des voyages d'étude pour les médias spécialisés.

Les agences intéressées doivent postuler en ligne avant le 5 juin 2026 à 23h59 . Les résultats de la sélection seront annoncés à la mi-juin 2026.

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