Tunisie: Phosphate - Plus de 350 000 tonnes transportées par rail à fin avril 2026

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le transport ferroviaire du phosphate commercial tunisien a affiché un rythme soutenu au premier quadrimestre de l'année. Entre le 1er janvier et la fin avril 2026, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a acheminé environ 350 270 tonnes de minerai depuis les sites de production du bassin minier.

Selon une source responsable au sein de la compagnie nationale, ce volume de cargaison est quotidiennement pris en charge par une moyenne de quatre trains. Les convois approvisionnent les usines du Groupe Chimique Tunisien (GCT) implantées à Mdhilla et Gabès, ainsi que les centres d'expédition stratégiques basés à Sfax.

Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des efforts de relance du secteur. À titre de comparaison, l'ensemble du réseau ferroviaire avait permis de transporter un volume total de 1 386 882 tonnes de phosphate sur toute l'année 2025.

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