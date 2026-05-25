Tunisie: L'Algérie tend vers la sécurisation de l'approvisionnement électrique en faveur du pays durant cet été 2026

Lors de la réception d'une délégation de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, le ministre algérien de l'Énergie Mourad Ajjal a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays à la Tunisie. L'Algérie, a-t-il noté, s'engage notamment à sécuriser l'approvisionnement électrique tunisien pour l'été 2026 et à accélérer l'interconnexion tripartite avec la Libye.

C'est hier dimanche 25 mai 2026 que le ministre algérien de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Ajjal, a réaffirmé la volonté de l'Algérie de continuer à soutenir la Tunisie, notamment en boostant le secteur de l'énergie et en renforçant la coopération bilatérale. Et ce, lors de la réception par le ministre algérien d'une délégation de haut niveau de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG).

Le responsable algérien a réitéré à cette occasion, l'engagement de l'Algérie à poursuivre l'exportation d'électricité vers la Tunisie durant l'été 2026. Et ce « indépendamment des défis majeurs que connaît la période de pointe estivale ». Il a souligné que, via le groupe Sonelgaz, l'Algérie tient à respecter ses engagements envers la Tunisie tout en tenant compte de l'importance stratégique de cette période pour le pays frère qu'est la Tunisie.

Le ministre a ainsi donné une série d'instructions aux responsables de Sonelgaz, exigeant de relever le niveau de coordination avec la société tunisienne STEG et de l'accompagner concernant pour couvrir ses différents besoins énergétiques.

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M. Ajjal a également abordé le projet de l'interconnexion électrique tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il a, à ce titre, souligné « la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation de ce projet stratégique, en raison de son importance cruciale pour renforcer l'intégration énergétique et consolider la position des pays de la région ».