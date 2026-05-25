Afrique: L'huile d'olive tunisienne brille au salon «APAS Show 2026» à São Paulo, Brésil

Dédié à l'huile d'olive et aux dattes, l'événement promotionnel « Saveurs Tunisiennes 2026 », organisé par l'ambassade de Tunisie au Brésil, a pleinement joué son rôle de vitrine économique en marquant la plus grande participation arabe et africaine de l'histoire du salon, et en ouvrant de nouvelles perspectives sur les marchés d'Amérique latine.

En effet, l'ambassade Tunisienne auprès de la République Fédérative du Brésil a organisé, en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et la Chambre de Commerce Arabe-Brésilienne, la manifestation promotionnelle précitée pour l'huile d'olive et les dattes tunisiennes.

Intitulé « Saveurs Tunisiennes 2026 », cet événement s'est tenu le vendredi 22 mai 2026 dans le cadre de la 40ème édition du salon international « APAS Show 2026 » à São Paulo.

Selon la page Facebook officielle de l'ambassade, on indique que cette présence constitue, depuis la création du salon, la plus grande participation du genre pour un pays arabe et africain. Ceci reflète, ajoute-t-on, la place grandissante des produits tunisiens sur les marchés mondiaux ainsi que l'intérêt des entreprises nationales pour le marché brésilien et latino-américain.

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Cette action d'envergure a offert une opportunité majeure pour faire valoir la haute qualité de l'huile d'olive et des dattes tunisiennes. Et ce, tout en mettant en avant leur compétitivité sur le marché brésilien.

Pour l'occasion, des rencontres d'affaires directes ont été organisées entre les entreprises exportatrices tunisiennes et plusieurs acteurs économiques et importateurs brésiliens du secteur agroalimentaire. Des membres de la communauté tunisienne résidant au Brésil ont également pris part à l'événement, témoignant ainsi de leur attachement à leur patrie et de leur volonté de soutenir le rayonnement international des produits tunisiens.

Le directeur de cabinet du maire de São Paulo a salué cette participation tunisienne exceptionnelle en exprimant son souhait de renforcer davantage les relations de coopération économique entre la Tunisie et le Brésil. Et ce, en particulier avec la ville de São Paulo.

A noter que l'événement a été inauguré sous la supervision du chargé d'affaires par intérim, Fayçal El Khadhraoui, du responsable du bureau commercial et consulaire de la mission à São Paulo, ainsi que des représentants du CEPEX.