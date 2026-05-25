Tunisie: Gafsa-Intoxication alimentaire de 44 personnes - 12 personnes se trouvent actuellement dans un état stable

Des cas d'intoxication alimentaire liés à la consommation de pâtisseries provenant d'un commerce situé dans la ville de Gafsa ont conduit 44 personnes à se présenter au service des urgences de l'hôpital universitaire Houcine Bouzaïene, entre dimanche et lundi, a indiqué le directeur de l'établissement, Ridha M'hamdi.

Le directeur de l'hôpital, a indiqué que parmi ces cas, 12 individus ont été hospitalisés, précisant qu'ils présentent un état de santé stable.

De son côté, le coordinateur régional de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), Omar Abdelli, a souligné que des échantillons ont été prélevés sur les pâtisseries en question pour identifier la germe à l'origine de l'intoxication alimentaire.

Par ailleurs, une décision de fermeture provisoire de la pâtisserie a été prise en attente de l'achèvement de l'enquête ouverte par le parquet près du tribunal de première instance de Gafsa, a souligné une source sécuritaire, à l'Agence TAP.